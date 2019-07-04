Муж — батон, жена — сыр. Руководитель нижегородского ЗАГСа рассказала о странных молодоженах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские молодожены в 2019 году зарегистрировали свой брак в костюмах, символизирующих бутерброд. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции по итогам полугодия 4 июля 2019 года.

Жених был в костюме батона, невеста – сыра. Гости на эту "гастрономическую" свадьбу приглашены не были.

Еще одна нижегородская пара в знак своей любви одинаково покрасила свои волосы. Одну сторону головы в черный цвет, вторую – в рыжий. Это они сделали в знак единения и взаимопонимания.

Наоборот выделиться решила другая нижегородка. В момент, когда ей задали вопрос – согласна ли она выйти замуж за ее жениха – она зачитала рэп, который сочинила сама.

Необычной сделать свадьбу могут не только виновники торжества, но и его гости. На бракосочетание пары, которая много лет прожила в гражданском браке, подруги невесты пришли в своих свадебных платьях. Таким образом они решили поддержать невесту. Всего на свадьбе было 16 девушек в белых платьях.