Ремонт аварийного участка Кстовской объездной дороги завершился в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ремонт аварийного участка Кстовской объездной дороги завершился в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Качество ремонта сегодня проверила комиссия регионального министерства транспорта и автомобильных дорог вместе с общественными контролерами. Участок ремонтировался в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Контракт на ремонт аварийного участка Кстовской объездной дороги был заключен в конце мая 2019 года. На пятикилометровом участке отфрезеровано старое покрытие, уложен современный асфальтобетон, рассчитанный на высокий трафик большегрузов. Кроме того, обустроены обочины и нанесена разметка термопластиком. Все работы проводились с минимальным ограничением движения, чтобы не создавать лишних неудобств для автомобилистов.

Общественные контролеры 4 июля проверили ширину проезжей части – она составляет 17 метров и соответствует контракту, а также посмотрели качество примыкания к второстепенной дороге и новую разметку. Свежий ремонт не вызвал у них нареканий.

Руководитель министерства Вадим Власов сообщил, что в целом на сегодняшний день запланированные на 2019 год работы по нацпроекту выполнены примерно на треть, в соответствии с графиком, и должны завершиться к 1 октября 2019 года.

"Информация о выполнении работ поступает в министерство в ежедневном режиме. Большинство замечаний незначительные, и они быстро устраняются. Отремонтированный по нацпроекту БКАД участок дороги принимается, только если нет ни одного вопроса к качеству работ", - сказал Вадим Власов.

Напомним, что всего по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области планируется в 2019 году отремонтируют 745 км дорог. Согласно целям нацпроекта, в крупнейших городских агломерациях к концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна быть доведена до 85%. В программу Нижегородской области вошли две агломерации: Нижегородская и Дзержинская. Всего за шесть лет реализации нацпроекта "БКАД" в регионе планируется отремонтировать более 4,9 тысяч км автодорог.

Оценить качество исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".