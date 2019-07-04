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Общество

Ксения и Михаил стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области

04 июля 2019 16:56  [42] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ксения и Михаил стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области по итогам I полугодия 2019 года. Об этом сообщила журналистам руководитель главного регионального управления ЗАГС Ольга Краснова.

Также распространены мужские имена: Артём, Александр, Иван, и женские: Анастасия, Виктория, Милана.

Среди необычных имен, которыми нижегородцы называют своих сыновей: Сулейман, Адам, Спиридон, Ричард, Иоанн, Елизар, Август, Янислав, Эдгар, Филарет, Тамерлан, Соломон, Светозар, Персей, Пересвет, Аганес, Милорд, Людвиг, Лавр, Енисей, Добрыня, Арнольд, Антоний, Алмаз, Аврелий.

Редкие женские имена: Любава, Лея, Забава, Гликерия, Ширина, Тея, Тата, Степанида, Славяна, Скарлетт, Сильвия, Селена, Святослава, Роза, Рафаэлла, Орхидея, Новелла, Медина, Маруся, Мадонна, Луна, Калерия, Златислава, Жасмин, Добромира, Дивна, Владлена, Берта, Астра, Апполинария, Алсу, Александрина.

Также в первом полугодии в Нижегородской области родились 69 Вер, 57 Надежд и 42 Любови; три Адама и 187 Ев; 39 Русланов и четыре Людмилы; 15 Петров и ни одной Февронии; три Валентина и 13 Валентин; две Бэллы и один Эдвард.

Напомним, Золушка и Кай родились в Нижегородской области в 2018 году.

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