Бережливые технологии по примеру Нижегородской области будут внедрять 23 региона России Бизнес

Бережливые технологии по примеру Нижегородской области будут внедрять 23 региона России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Именно 23 главы регионов РФ положительно оценили первые результаты реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Нижегородской области. С 2 по 4 июля участники форума познакомились с почти 100 нижегородскими проектами по внедрению бережливых технологий. В том числе, они посетили промышленные предприятия, поликлинику №4 в Нижнем Новгороде, фабрику процессов в Нижегородском кремле и изучили презентации наиболее ярких проектов в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости".

"Еще в начале 2018 года в Нижегородской области мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией "Росатом" запустили региональный проект "Эффективная губерния", куда вошли несколько сотен нижегородских промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других организаций, - заявил Глеб Никитин. - По сути, главная задача "Эффективной губернии" - это внедрение научного подхода к организации труда: так называемого бережливого, то есть сберегающего силы работника, производства".

Среди наиболее ярких результатов нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области – увеличение объемов производства на промышленных предприятиях – участниках программы от 1,2 до 12,5 раз (на участках, где внедрялись инструменты бережливого производства), что привело к росту дополнительных заказов почти втрое до 8,9 млрд рублей благодаря повышению конкурентоспособности этих компаний.

Кроме того, в регионе был реализован ряд проектов по повышению эффективности предоставления наиболее востребованных у нижегородцев госуслуг.

Например, в Нижнем Новгороде оптимизировали работу молочных кухонь. В результате время оформления всех документов для молодых родителей удалось сократить с 23 дней до 14, причем прийти в учреждение соцзащиты теперь нужно всего один раз, а не пять, как было раньше.

Глеб Никитин сообщил, что в 2019 году в Нижегородской области реализуется 1800 проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях и организациях в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве, государственном и муниципальном управлении и других сферах.

Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил пилотные проекты по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области. По словам Сергея Кириенко, должны появиться подобные "пилоты, которые убедят всех сомневающихся, а поначалу сомневаются все".

"Приказами невозможно тиражировать, надо убедить людей, продемонстрировать конкретные результаты", - подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Главная тема "Производительности 360" - реализация нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.