Нижегородские парки "Лукоморье" и "Радуга" вошли в число лучших всероссийских практик по благоустройству Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Два общественных пространства Нижегородской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о парке "Лукоморье" в Первомайске и спортивной и детской площадке для маломобильных групп граждан в парке "Радуга" в Дзержинске. Соответствующий приказ подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Основная цель реестра – обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства, поэтому заявки проходят строгую экспертизу", - отметил Владимир Якушев.

"Проект по формированию комфортной городской среды для Нижегородской области имеет огромное значение. Реализация проектов уже позволила нам изменить жизнь в городах области в лучшую сторону. И то, что наши общественные пространства вошли в число лучших, это говорит о высоком уровне проработки проектов и вовлеченности жителей в этот процесс. Потому что сейчас при создании концепций мы ориентируемся в первую очередь на их желания и их запросы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, парк "Лукоморье" в Первомайске оформлен в сказочном стиле. Там созданы не только детские площадки и обустроены зоны отдыха, но и установлены малые архитектурные формы богатырей и других сказочных персонажей.

В парке "Радуга" в Дзержинске по просьбе жителей в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" появились детская и спортивная площадки, где могут заниматься люди с ограниченными возможностями. Специальная зона оборудована всеми необходимыми тренажерами для реабилитации.

Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году, вошли 165 проектов из 112 городов, расположенных на территории 60 субъектов страны.

Самыми популярными номинациями стали "Парк, как место отдыха и занятий спортом", "Городской сад и сквер, как место отдыха и общения", "Игровые, спортивные и иные тематические площадки". Они будут размещены на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Напомним, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели их федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.