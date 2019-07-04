Один из дворов по программе ППМИ Выксе благоустроят в Выксе, - пресс-служба губернатора Общество

Благоустройство двора одного из домов состоится в микрорайоне Юбилейный города Выксы Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство состоится в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив. С предложением выступили жители, которые обратились за поддержкой к депутату Совета депутатов по округу №13 Наталье Осиповой. Она вошла в команду, разрабатывающую проект преображения городского пространства, по обучающей программе Агентства стратегических инициатив "100 городских лидеров".

К инициативной группе присоединился эксперт – архитектор и урбанист Артём Черников. Он уже работал в Выксе во время оформления дворов в рамках фестиваля "Арт-Овраг". По проекту благоустройства во дворе появится несколько площадок, в каждой из которых расположатся большая песочница, двухэтажная беседка, сцена, многофункциональная горка со спортивными площадками и домик на дереве для детских игр.

"Двор у нас будет необычный. Нам хотелось, чтобы он осуществил мечту детей, отличался от других дворов, чтобы к нам приходили люди со всего города – погулять, пообщаться и восстановить добрососедские отношения. Проект по поддержке местных инициатив тоже помогает объединению. Выксунцы очень активно участвовали в создании проекта, собирали материалы для презентации. После завершения благоустройства самая главная задача жителей - сохранить и использовать эту площадку по назначению", - сказала Наталья Осипова.

Из областного бюджета на реализацию этого проекта выделено 2 млн рублей.

Всего в 2019 году по итогам отбора конкурсной комиссией победителями признаны 442 программы (74% от участвовавших в конкурсе) общей стоимостью около 488 млн рублей. На их реализацию из областного бюджета будет выделено около 250 млн рублей, т.е. 51,23%.

В рамках ППМИ в 2019 году будут отремонтированы автомобильные дороги, благоустроены места захоронений, отремонтированы объекты водоснабжения, благоустроены дворовые территории, тротуары, построены детские площадки, отремонтированы объекты уличного освещения, обустроены места массового отдыха населения, объекты физической культуры и массового спорта и другие. Всего за период с 2013 по 2018 год на территории региона успешно реализованы более 1700 программ.

"Жители Нижегородской области сами определяют проект, который необходимо реализовать на их территории. Определяются приоритетные для поселения проблемы, из них выбирается одна наиболее важная. Проект поддержки местных инициатив это реализация задачи, которую обозначил президент России Владимир Путин: именно население должно участвовать в решениях, принимаемых органами местного самоуправления", - сказал министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что программа поддержки местных инициатив - очень важный проект, который позволяет слышать мнение жителей региона.

"Программа поддержки местных инициатив – хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия, идеи. Пять лет назад, когда проект только начинался, его участниками были пять пилотных районов, сегодня - все районы области. А это значит, что программа в Нижегородской области успешно работает", - сказал Глеб Никитин.