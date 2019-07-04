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Бизнес

Михаил Гапонов на МФК-2019 поделился успешной бизнес-моделью регионального банка

04 июля 2019 18:21  [15] Бизнес

Фото: Пресс-служба банка Ассоциация

Председатель правления АО КБ "Ассоциация" (Нижний Новгород) Михаил Гапонов принял участие в работе пленарной сессии "Бизнес-модель "регионального" банка: прошлое, настоящее и будущее", которая состоялась 4 июля в рамках XXVIII Международного финансового конгресса (МФК-2019) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Михаил Гапонов представлял интересы региональных банков.

Модератором сессии выступил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, спикерами от Банка России - руководитель службы текущего банковского надзора Богдан Шабля, директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Полонский, начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

"Наша модель успешного регионального проекта - это банк у дома с множеством точек продаж, имеющих внешний вид и атрибутику самостоятельного банка при общей жесткой централизации процесса принятия решений. Нам необходимы развитие IT-систем, обеспечение информационной безопасности, неукоснительное соблюдение 115-ФЗ, понимание собственных рисков и упор на контроль за ними", - сказал в своем выступлении Михаил Гапонов.

Говоря о том, чем можно помочь региональным банкам, он предложил убрать регулятивный арбитраж, а именно попытки отдельных министерств и ведомств вводить собственные ограничения на финансовых рынках.

"Речь идет, в частности, о компенсации хозяйствующим субъектам процентов по кредитам, полученным только в ряде банков по списку. Убежден, что политику в этом случае должен определять исключительно мегарегулятор", - подчеркнул председатель правления АО КБ "Ассоциация".

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