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Общество

Ветхие сараи снесут на бульваре Заречном и улице Гончарова в Ленинском районе

04 июля 2019 17:32  [56] Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Ветхие сараи снесут на бульваре Заречном возле дома №7 и у дома №6 на улице Гончарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Глазов.

Сегодня подрядчик приступил к работам на бульваре Заречном. Образованный после демонтажа ветхой постройки мусор загружают на самосвал и вывозят на полигон. Все это произойдет примерено за неделю.

"В 2019 году благодаря поддержке мэра города Владимира Панова на снос старых сараев нам выделили 1 млн рублей. Для сравнения в 2018 году на снос сараев в Ленинском районе было выделено 60 тысяч рублей, а в 2017 и 2016 году такие работы не финансировались", - сказал глава Ленинского района Алексей Глазов.

Он пояснил, что развитие территории после сноса сараев могут определить сами жители. На общем собрании собственников жилья нужно будет определить, какие элементы благоустройства стоит разместить на месте снесенных построек, и определить источники финансирования на эти цели. Это может быть как участие в федеральной программе "Формирования комфортной городской среды", так и благоустройство за счет средств содержания дома.

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