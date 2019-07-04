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Политика

"Единая Россия" запустит проекты по адресному информированию людей о нацпроектах

04 июля 2019 19:00  [73] Политика

"Единая Россия" запустит проекты по адресному информированию людей о нацпроектах. Об этом сообщил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак по итогам совместной стратегической сессии партии и Правительства, прошедшей в преддверии политической конференции партии "Единая Россия", которая состоится 5 июля в Москве.

Для информирования будут созданы специальные тематические сообщества в социальных сетях, организованы приемы и консультации в общественных приемных, встречи с депутатами.

"По данным ВЦИОМ, лишь 2% населения нашей страны хорошо понимают конкретику нацпроектов. Сегодня впервые на нашей партийной площадке мы собрали представителей федеральных министерств, руководителей региональных отделений для того, чтобы обсудить главный вопрос – вопрос информирования. Людей интересует то, что происходит на расстоянии вытянутой руки: когда, где и какие детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты будут построены", – уверен Турчак.

С целью информирования жителей "Единая Россия" создаст в социальных сетях сообщества, посвященные реализации нацпроектов, а также использует весь партийный инструментарий – тематические встречи с депутатами, приемы и консультации в общественных приемных партии. Сообщества станут наполняться адресно.

"Информация будет учитывать регионы и интересы пользователя. Например, молодым родителям будет предложена группа "Нацпроекты глазами родителей", в которой собрана информация из всех нацпроектов, которые их касаются", – добавил Андрей Турчак.

Напомним, в своей авторской статье "Единая Россия" – курс на перемены" председатель партии, председатель правительства Дмитрий Медведев назвал национальные проекты абсолютным приоритетом в работе "Единой России". По его словам, надо максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе, наладить систему обратной связи и научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе и с некоммерческими организациями.

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