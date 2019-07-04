Последние новости рубрики Общество
05 июля 2019 09:08  [90] Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начинают действовать с 5 июля
05 июля 2019 09:05  [62] Частное теневое затмение Луны смогут наблюдать нижегородцы 16 июля
04 июля 2019 18:30  [262] Более семи тысяч свадеб состоялось в Нижегородской области в 2019 году – кто эти люди?
04 июля 2019 18:17  [157] Один из дворов по программе ППМИ благоустроят в Выксе, - пресс-служба губернатора
04 июля 2019 18:15  [214] Нижегородские парки "Лукоморье" и "Радуга" вошли в число лучших всероссийских практик по благоустройству
04 июля 2019 18:04  [164] МЧС станет еженедельно проверять запрещенные места отдыха населения на водных объектах Нижнего Новгорода
04 июля 2019 17:32  [136] Ветхие сараи снесут на бульваре Заречном и улице Гончарова в Ленинском районе
04 июля 2019 17:17  [249] Нижегородцы позже становятся родителями, - ЗАГС
04 июля 2019 16:56  [363] Ксения и Михаил стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области
04 июля 2019 16:39  [245] Ремонт аварийного участка Кстовской объездной дороги завершился в Нижегородской области
Общество

Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начинают действовать с 5 июля

05 июля 2019 09:08  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начинают действовать с 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД (филиал ОАО "РЖД").

Мультимодальные маршруты предполагают использование железнодорожного транспорта и автобусов.

Такими маршрутами станут:
Москва – Нижний Новгород – Арзамас
Москва – Нижний Новгород – Чебоксары
Москва – Нижний Новгород – Городец

То есть, ФПК организует автобусные маршруты из Арзамаса, Чебоксар и Городца к железнодорожному вокзалу в Нижний Новгород, откуда уже поездом пассажиры отправятся в Москву. Таким же образом путь следования будет организован для пассажиров в обратную сторону. Компания состыкует рейсы по времени прибытия и отправления.

Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на сайте "РЖД".

ФПК с июля 2018 года организовала ежедневный мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Москва – Арзамас-2 – Дивеево. За время работы данной услугой воспользовалось более 3,8 тысяч человек.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph