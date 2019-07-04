Международная молодежная смена открылась в Дзержинске Культура и отдых

Фото: Дума Дзержинска

Международная молодежная смена открылась в Дзержинске 4 июля 2019 года. Как сообщили в пресс-службе городской Думы, ее участниками стали тридцать восемь ребят из Германии, Франции, России и Беларуси.

Дзержинск принимает гостей в рамках Соглашения о развитии контактов в сфере культуры, заключенного с городом – побратимом Биттерфельд-Вольфеном.

В Дзержинск приехали молодежные делегации из городов – побратимов Дзержинска – Гродно (Беларусь), Биттерфельд-Вольфен (Германия) и муниципальных образований, с которыми дзержинцы дружат, - из Сармановского района республики Татарстан и города Вильфонтен (Франция).

"Важна сама идея события - собрать молодежь из разных стран, чтобы пообщаться, узнать новое друг о друге. К нам приехали очень интересные, яркие, талантливые ребята. Уверена, что они обязательно подружатся. Наш город уже не в первый раз становится площадкой для подобных молодежных встреч, и я рада снова сказать: добро пожаловать в Дзержинск!" – рассказала заместитель председателя городской Думы Екатерина Стрижова.

В рамках открытия ребята познакомились и представили друг другу свои страны и города в выступлениях – визитках. Каждая делегация очень творчески подошла к выступлению. Дзержинцы станцевали.

Основной темой международной молодежной смены стал Год театра в России. Сегодня,5 июля, участников турбазы ждут мастер-классы дзержинских творческих студий - театра теней "Другая сторона" под руководством Ольги Максименко, театра-студии "Блик" под руководством Ольги Киселевой, танцевальной студии "Dansok" под руководством Артема Морева.

В планах ребят - побывать в Дзержинском театре кукол, попробовать себя в роли художников в галерее современного искусства Vagon, познакомиться с достопримечательностями Дзержинска и Нижнего Новгорода.

Свое обращение главе города Ивану Носкову, председателю городской Думы Сергею Попову и участникам международной молодежной турбазы направил бургомистр города Биттерфельд-Вольфен Армен Шенк. Его передал председатель общества по развитию побратимских связей района Вольфен города Биттерфельд-Вольфен господин Маркус Йон. В частности, бургомистр Армин Шенк поблагодарил организаторов за гостеприимство и отметил, что это событие – своеобразная кульминация побратимских отношений между городами. Также он пожелал участникам молодежной смены успехов.