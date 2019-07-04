Последние новости рубрики Происшествия
05 июля 2019 10:52  [85] Цыгане под видом соцработников украли у инвалида в Богородске более 100 тысяч рублей
05 июля 2019 10:09  [113] Охотник из Большеболдингского района получил 1,5 года условно за хранение пороха
04 июля 2019 10:26  [1625] Двое погибли, двое ранены: машина опрокинулась в кювет в Городецком районе
03 июля 2019 16:51  [318] Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала
03 июля 2019 14:27  [523] Забор стадиона "Химик" в Дзержинске частично упал на припаркованные автомобили
03 июля 2019 13:59  [354] Жители Кстовского района жалуются на мешки со взрывоопасным веществом, которые лежат на улице
03 июля 2019 12:49  [248] До восьми лет может получить молодой человек за ложное минирование Нижегородского кремля
03 июля 2019 11:51  [506] Подрядчик аквапарка на Гагарина скрыл гибель рабочего от переохлаждения
03 июля 2019 09:21  [280] Десять лет получил нижегородец за разбойный налет на ломбард
02 июля 2019 11:56  [499] Уборщица школы в Урене Нижегородской области серьезно пострадала при мытье окон
Происшествия

Охотник из Большеболдингского района получил 1,5 года условно за хранение пороха

05 июля 2019 10:09  [113] Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

Житель села Пикшень Большеболдингского района получил 1,5 года условно за хранение пороха. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 5 июля 2019 года.

Судом установлено, что 1 апреля 53-летний мужчина добровольно сдал два охотничьих ружья и разрешение на их хранение. Однако охотничий бездымный порох марки "Сокол" массой 530 грамм оставил себе. И в период с 1 по 5 апреля хранил дома. Сотрудники полиции обнаружили порох и изъяли.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Вину он признал полностью.

В результате Большеболдинский районный суд признал местного жителя виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев со штрафом - пять тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph