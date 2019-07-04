Охотник из Большеболдингского района получил 1,5 года условно за хранение пороха Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

Житель села Пикшень Большеболдингского района получил 1,5 года условно за хранение пороха. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 5 июля 2019 года.

Судом установлено, что 1 апреля 53-летний мужчина добровольно сдал два охотничьих ружья и разрешение на их хранение. Однако охотничий бездымный порох марки "Сокол" массой 530 грамм оставил себе. И в период с 1 по 5 апреля хранил дома. Сотрудники полиции обнаружили порох и изъяли.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Вину он признал полностью.

В результате Большеболдинский районный суд признал местного жителя виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев со штрафом - пять тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.