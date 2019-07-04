"С древнейших времен водные пути сообщения связывали страну воедино", - Глеб Никитин Общество

"В Нижегородской области профессия речника всегда была овеяна романтикой и пользовалась огромным уважением. С древнейших времен именно водные пути сообщения связывали страну воедино, позволяли преодолеть огромные расстояния и перевозить самые разные грузы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Днем работников речного и морского флота.

Напомним, этот день отмечается в России 7 июля.

"Нижний Новгород стал одной из "речных столиц" России, а волгари целыми династиями издавна трудились на флоте. Именно здесь разрабатывались и производились передовые суда, ставшие гордостью отечественной промышленности, действовали учебные заведения, выпускавшие первоклассных специалистов", - добавил он.

"Благодаря преданности своему делу речников и кораблестроителей в регионе удалось сохранить научную и производственную базу. Растет интерес к профессии у молодежи, нижегородские команды регулярно побеждают во всероссийских и международных соревнованиях. В планах – возрождение скоростного пассажирского сообщения на Волге", - заявил губернатор.

В заключение, он пожелал работникам флота смелости, находчивости и смекалки.

"Желаю, чтобы они никогда не покидали вас, а выбранное дело приносило только радость!", - сказал Глеб Никитин.