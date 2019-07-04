Цыгане под видом соцработников украли у инвалида в Богородске более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 июля 2019 года.
Ранее агентство рассказывало о том, что следственным отделом ОМВД России по Богородскому району возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, 26 марта этого года две женщины цыганской национальности пришли в квартиру к 58-летнему жителю Богородска - инвалиду детства, проживающему вместе с 86-летней матерью, представившись сотрудниками социальной службы.
Воспользовавшись тем, что злоумышленницы отвлекли хозяев квартиры, в комнату проник их сообщник и похитил из серванта денежные средства в сумме 130 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. В ходе следствия денежные средства были возвращены потерпевшему.
За совершение преступления злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. До суда они будут находиться под стражей.
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