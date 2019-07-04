Андрей Тарасов вручил Благодарственные письма ЗС НО сотрудникам ЗАГСа на Малой Покровской Общество

Депутат регионального парламента Андрей Тарасов Андрей Тарасов в преддверии Дня семьи вручил Благодарственные письма и подарки от Законодательного собрания Нижегородской области сотрудникам ЗАГСа, расположенного на ул.Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Торжественная церемония, организованная при поддержке депутата, была приурочена к Дню семьи, любви и верности.

Кроме того, депутат поздравил первую брачующуюся в этот день в Нижегородском Доме бракосочетания пару со знаменательным событием в их жизни, подчеркнув насколько важна крепкая, благополучная семья для развития общества.

День семьи в России отмечается 8 июля. Он приурочен к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве (ныне - г. Муром Владимирской области). В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника - Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии - была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.

"Счастливая семья - это незыблемый фундамент, на котором строилось и строится наше государство. Нижегородцы во все времена с глубочайшим уважением относились к семейным ценностям, передаваемым из поколения в поколение. Именно семья служит нам опорой в трудные времена", - сказал Андрей Тарасов.

"В преддверии прекрасного праздника - Дня семьи - хочется сказать слова благодарности людям, которые помогают соединить законными узами брака влюбленные сердца. Работники ЗАГСов – это люди, умеющие сопереживать, поддерживать, создавать настроение. С их работой связаны все знаковые события в жизни человека", - добавил он.

СПРАВКА:

Дом бракосочетания на Малой Покровской - визитная карточка Нижнего Новгорода. Выстроенный в начале XX века купцом Иконниковым, этот особняк задумывался как семейное гнездо для молодой пары. Это одно из самых популярных и значимых учреждений в городе. В 2017 году, в юбилейный год для органов ЗАГС России, у этого замечательного дома был двойной праздник: 110 лет, как здание построено и 55 лет, как в нем расположился ЗАГС.