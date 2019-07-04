Холодная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области до конца недели Общество

Холодная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области до конца недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, 5 июля днем будет +17°, ветер восточный 5 м/с. В субботу, 6 июля, днем + 18°, ночью +10°, в воскресенье днем +18°, ночью +10°. Все дни будет переменная облачность, возможны дожди.

На следующей неделе прогнозируется небольшое потепление до 20-21°, но осадки также вероятны.