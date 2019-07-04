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Бизнес

Руководство бутика "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей

05 июля 2019 12:10  [186] Бизнес

Фото: с сайта https://intermodann.ru

Руководство бутика ООО "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей. Следователями СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, руководители ООО "Интермода", осуществляющего реализацию одежды люксовых и премиальных брендов, создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.

Всего в период с января 2014 по декабрь 2016 года руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 352 миллиона рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

СПРАВКА:

ООО "Интермода" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Директором является Яков Ефимович Звягин, единственным учредителем – Михаил Аронович Карабельник. Основной вид деятельности - розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

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