Культурный район: "Сормовский Монмартр" пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля Культура и отдых

"Сормовский Монмартр" пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля 2019 года в рамках марафона культурных событий "Сормово - культурный район". Место проведения: Сормовский парк, центральная аллея с 15:00 до 18:00.

Нижегородцам предлагают ощутить атмосферу настоящей Франции, поскольку на один день в Сормовском парке будет воссоздан парижский район Монмартр и начнётся самый настоящий Bal musette.

В программе: живая музыка (аккордеон и саксофон), концерт "Французские шлягеры разных лет", музыкальные и танцевальные номера от школьников Сормовского района, мастер-классы по любимым во Франции танцам от Social Dance Studio для всех желающих, танцевальный флешмоб.

Стихи русских поэтов на французском языке прочтет директор "Альянс Франсез – Нижний Новгород" Жанн-Мари Пьетропаоли.

Все желающие смогут принять участие в лотерее с розыгрышем сувениров из Франции. Кроме того, гостей праздника ждет выступление артистов пластического театра PosleSlov, на фестивале будут работать художник-любитель из Франции и художники "TM-студии", будет организована романтичная фотозона.

Кроме того, в рамках праздника можно подтянуть свои знания по французскому языку благодаря открытым урокам от преподавателей французского культурного и образовательного центра.

СПРАВКА:

Bal musette (баль мюзетт) – вечеринка с живой музыкой и танцами во французском стиле.



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