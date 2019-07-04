Культурный район: "Сормовский Монмартр" пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля

"Сормовский Монмартр" пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля 2019 года в рамках марафона культурных событий "Сормово - культурный район". Место проведения: Сормовский парк, центральная аллея с 15:00 до 18:00.
Нижегородцам предлагают ощутить атмосферу настоящей Франции, поскольку на один день в Сормовском парке будет воссоздан парижский район Монмартр и начнётся самый настоящий Bal musette.
В программе: живая музыка (аккордеон и саксофон), концерт "Французские шлягеры разных лет", музыкальные и танцевальные номера от школьников Сормовского района, мастер-классы по любимым во Франции танцам от Social Dance Studio для всех желающих, танцевальный флешмоб.
Стихи русских поэтов на французском языке прочтет директор "Альянс Франсез – Нижний Новгород" Жанн-Мари Пьетропаоли.
Все желающие смогут принять участие в лотерее с розыгрышем сувениров из Франции. Кроме того, гостей праздника ждет выступление артистов пластического театра PosleSlov, на фестивале будут работать художник-любитель из Франции и художники "TM-студии", будет организована романтичная фотозона.
Кроме того, в рамках праздника можно подтянуть свои знания по французскому языку благодаря открытым урокам от преподавателей французского культурного и образовательного центра.
СПРАВКА:
Bal musette (баль мюзетт) – вечеринка с живой музыкой и танцами во французском стиле.
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