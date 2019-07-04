Косу долой: нижегородские экологи призвали защитить городскую траву Общество

Фото: Экоцентр "Дронт"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пикет в защиту городской травы состоится в Нижнем Новгороде 10 июля 2019 года. Об этом сообщила член общественной палаты Нижнего Новгорода, координатор экологического центра "Дронт" Татьяна Паутова в группе в социальной сети Facebook.

Мероприятие пройдет 10 июля в 18:00 на площади Маркина.

Как пояснила Татьяна Паутова, цель пикета - привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения травы в Нижнем Новгороде избыточным и неправильным кошением.

Почему нельзя косить траву?

Экологи уверены, что траву нельзя косить раньше времени – пока она не вырастет выше 15 сантиметров. А некоторую – к примеру, полевые цветы – и вовсе не косить.

"Трава, как и любые другие зеленые насаждения в городе, служит естественным бесплатным улавливателем выхлопных газов и других опасных для здоровья человека веществ", - разъясняют они.

(фото: экоцентр "Дронт")

"Некоторые токсичные элементы, чья молярная масса превышает таковую у воздуха - оседают где-то на уровне роста 2-3 летних детей, то есть очень близко к земле, у самой её поверхности. Поэтому трава вдоль дорог и во дворах домов могла бы защищать младшее поколение, да и нас тоже, от пагубного воздействия оксида углерода, диоксида серы, альдегидов, сажи, а также бензапирена, относящегося к канцерогенам", - добавляют нижегородские экологи.

Кроме того, высокая трава защищает почву от иссушения и увлажняет воздух, является средой обитания для растений, насекомых и птиц, защищает склоны от оползней.

Сухие газоны в Нижнем Новгороде

Татьяна Паутова отмечает, что "желтые сухие газоны, пожухлые склоны уже стали визитной карточкой города". По ее словам, туристы и молодожены сегодня спокойно фотографируются на фоне сухой травы, потому что эта картина всем привычна.

"Газонная трава, как на Нижневолжской набережной, сохнет от недостатка поливов. Это делают по контракту, а нужно - по ситуации. Кроме того, газон требует обязательного увлажнения после каждой стрижки. У нас этого не делают", - объяснила НИА "Нижний Новгород" Татьяна Паутова.

Что касается дикорастущей травы, ее скашивают по тем же правилам, что и газоны. От полевых растений остаются одни корешки. Постепенно газоны превращаются в пустыри, на которых растут только сорняки.

(фото: экоцентр "Дронт")

Как исправить ситуацию?

По мнению Татьяны Паутовой, нижегородской траве требуется реабилитация. Городской администрации следует дать растениям немного вырасти, и только потом точечно удалить нежелательные. В некоторых местах наоборот требуется подсадить растения.

Также экологи надеются, что в городе газоны будут разделены на типы. И каждый тип будет коситься в своем режиме.