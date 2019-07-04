На что обратить внимание при покупке полиэтиленовой пленки?

Совсем недавно считалось, что полиэтиленовая пленка - один из самых удачных вариантов при обустройстве парника или теплицы. Она прозрачная, не пропускает влагу, а также дает защиту от ночной прохлады и внезапных похолоданий, вплоть до небольших заморозков и цена ПЭ пленки совсем невысокая. Немаловажными факторами в ее пользу служат возможности рассеивать солнечный свет, создавая тем самым прекрасные условия для роста парниковых растений, а также пропускать ультрафиолетовые лучи.

На один сезон достаточно и привычной нам полиэтиленовой пленки, хотя торговля предлагает достаточно много ее усовершенствованных вариантов. А улучшать у нее есть что:

• Необходимо продлить срок ее службы на несколько сезонов.

• Исключить постоянную «капель», вредоносную для некоторых парниковых растений.

• Устранить статический заряд, который притягивает пыль и ухудшает прозрачность пленки.

• Решить проблемы ее растяжения по мере службы и соответственно «провисания», а также надежного крепления на каркасе парника.

Более полувека неусовершенствованная пленка «верно» служит человеку, как упаковочный, укрывной и строительный материал. Но во всех этих трех направлениях она твердо выигрывает у своих конкурентов только по одному параметру – дешевизна.

Как материал для упаковки надежен при длительном хранении чего-либо, обеспечивая соблюдение соответствующих предъявляемых при этом параметров. Однако при перевозке не дает требуемой защиты, тогда как специально созданная вспененная (пузырьковая) пленка прекрасно справляется с этой задачей.

Как укрывной материал на один сезон широко применяется в подсобном и сельхозпроизводстве (покрытие теплиц и особых посадок, обустройство укрытий от непогоды и тому подобное). Армированная полиэтиленовая пленка специально создана как прочный материал длительной службы в этих же целях.

Можно сказать, что без различных категорий пленок не обойтись при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ:

• Заурядная тонкая пленка.

• Не прозрачная, но зато значительно более плотная техническая пленка.

• Срок службы стабилизированной пленки увеличен, а образующийся конденсат скатывается по ее внутреннему слою на землю.

• Различных цветов светонепроницаемая – прекрасный гидроизоляционный материал.

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