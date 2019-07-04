Выбираем модную одежду для малышки

Каждый родитель хочет, чтобы его малышка выглядела лучше всех, была самой привлекательной, яркой и, конечно же, счастливой. Мода - это хорошо, и прививать ребенку чувство вкуса и стиля желательно с самого раннего возраста, но все же не стоит забывать, что это в первую очередь ребенок, который любит резвиться и проводить свои дни в повышенной активности. Выбрать можно тут.

Современная одежда для детей очень разнообразна, а потому из такого широкого ассортимента выбрать что-то действительно стоящее подчас проблематично. На что же стоит в первую очередь обращать внимание, выбирая одежду для девочки? Перво-наперво - это, конечно же, качество материалов. Они не должны вызывать каких-либо аллергических реакций. Для производства детской одежды обычно применяют только натуральные ткани - лен, хлопок, шерсть, шелк и тому подобные. В редких случаях и не в больших количествах допускается использование искусственных волокон - акрила, лайкры и полиэстера для придания одежде большей эластичности и привлекательности.

Если вашей малышке от 0 до 1 года, то именно качество материалов одежды для нее первостепенно. Вещи не должны натирать кожу, давить и как-либо сковывать движения ребенка. Не стоит в этом возрасте выбирать слишком яркие тона, лучше отдать предпочтение пастельным, да и от всяческих принтов с блестками и прочих украшений на одежде пока лучше отказаться. Во-первых, малышка пока этого не оценит, а во-вторых, лишний риск того, что она оторвет и проглотит блестящие бусинки ни к чему. Стоит немного попридержать свое желание нарядить ребенка во всевозможные пышные юбочки и платья. Согласитесь, в таких нарядах крайне неудобно ползать и учиться ходить.

Более красочную одежду с аксессуарами можно позволить малышке от года до трех лет. Единственное, чтобы вся эта красота не была в ущерб удобству и качеству. Несколько нарядных платьев, юбочек и кофточек не повредят ни одной маленькой моднице. Однако, приобретая одежду, позаботьтесь о том, чтобы она не была подвержена быстрому сминанию и впитыванию грязи. Ведь в этом возрасте малыши очень активны, а потому не удивляйтесь, что хобби вашего ребенка - проливание на себя сока и ползание в белых колготочках в песочнице.

Особенный интерес к своему внешнему виду девочки начинают проявлять с трех-пяти летнего возраста. Вот где действительно можно побаловать малышку всевозможными нарядами. Но не забывайте, что самыми востребованными предметами девичьего гардероба всегда остаются трусики, маечки, колготочки и носочки, а потому покупать их можно в неограниченном количестве, поверьте, все пригодятся.

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