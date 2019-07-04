Какими особенностями обладает клинкерный кирпич?

Клинкерный кирпич обладает многочисленными особенностями. В настоящее время его активно используют в строительстве. Такой высокий спрос характеризуется обилием преимуществ и незначительным числом недостатков. Купить клинкерный кирпич в широком многообразии вариантов можно здесь.

К числу ключевых достоинств представленного материала можно отнести длительный срок эксплуатации. Для постоянных построек этот показатель имеет приоритетное значение. Строение способно прослужить до ста лет, что поражает. Долговечность достигается посредством особой технологии изготовления, а также высоким качеством исходного сырья. Именно поэтому нужно доверять проверенным временем поставщикам.

Не менее важным достоинством является тот факт, что кирпич обладает ярко выраженными эстетическими характеристиками. Он действительно выглядит презентабельно и сможет стать истинным украшением фасада. Клинкерный кирпич способен иметь любые форму и размер. У него может быть различная текстура и цвет. Возможности для выбора более чем велики. Этот плюс также нельзя не выделить.

Сфера применения клинкерного кирпича обширная. Она обусловлена именно многообразием видов материала. К числу весомых достоинств также стоит отнести универсальность решения. Представленные варианты облицовки может похвастаться высокой плотностью. Его могут применять и для полномасштабного строительства и для облицовки. Кроме того, клинкерный кирпич нередко используют и для оформления тротуаров. Однако чаще всего он выступает именно в роли облицовочного материала. Это связано с тем, что хороший кирпич стоит немало. Далеко не все могут позволить себе его покупку в большом количестве для прочих нужд.

Достоинств у клинкера действительно масса. Прочность кирпича может варьироваться исходя от марки. Материал также отличается оптимальным порогом водопоглощения и устойчивостью к воздействию низких температур.

При покупке клинкерного кирпича учтите тот момент, что стандартная продукция у различных производителей может отличаться в части характеристик. Выбор в пользу применения материала во многих случаях оправдан.

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