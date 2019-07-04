Выбираем качественный кирпич

На рынке в настоящее время присутствует огромное количество видов кирпича. Его изготовлением занимаются многие отечественные производители. Приобрести качественный кирпич по приемлемой стоимости можно например тут. Как не растеряться в таком изобилии предложений и выбрать действительно качественный материал?

Каждый из существующих видов кирпича отличается своими параметрами. К примеру, рядовой кирпич обычно используют для возведения стен. При этом материал бывает керамическим или силикатным.

Керамический получают после обжига специально подготовленной смеси из глины. По цвету материал может быть красным, розовым или бордовым. Обычно выпускается с пустотами. Силикатный обычно используют при возведении нежилых объектов. Такой кирпич отличается светло-серым цветом и изготавливается из специальной цементной смеси.

Главные характеристики керамического кирпича.

Прочность. Убедиться в достаточной прочности материала можно и визуально. Для этого нужно осмотреть нескольких кирпичей, находящихся на поддоне. Если на их поверхности просматриваются трещины, не стоит покупать такой кирпич. Так как трещины являются главными указателями на несоблюдение технологии производства.

Отсутствие дополнительных включений. Важно, чтобы поверхность материала отличалась однородностью. Если присутствуют грязно-белые или серые цвета и рыхлая структура, значит, в смесь добавлялся известняк. При обжиге он превращается в негашеную известь. Известно, что после сочетания извести и воды начинается реакция, после которой разрушается структура кирпича.

Наличие или отсутствие пустот. Это можно определить и визуально. Профилированные пустоты указывают на то, что это пустотелый кирпич, который обычно используется при формировании внутренних перегородок. При строительстве фундаментов такой кирпич не используется, потому что не имеет достаточной прочности, которая утрачивается благодаря наличию отверстий.

Важно чтобы при строительстве использовался только качественный кирпич, ведь от этого будет зависеть надёжность и другие эксплуатационные показатели возводимого строения. Поэтому не рекомендуется экономить на таком материале как кирпич.

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