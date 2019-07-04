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Экономика

Упрощение работы контрагентов по госконтрактам обсудили эксперты совета ФАС России с участием гендиректора АПЗ Олега Лавричева

05 июля 2019 13:25  [122] Экономика

Фото: пресс-служба ФАС России

Вопросы банковского и казначейского сопровождения, а также проблемы оплаты исполненных контрактов обсудили участники Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России, в числе которых и генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Олег Лавричев.

Как сообщили в пресс-службе ФАС России, участники мероприятия обсудили Публичную декларацию целей и задач на 2019 год, а также проект Доклада о состоянии конкуренции. Большое оживление вызвала тема реализации Концепции открытости, в рамках которой ведомство должно будет раскрывать информацию о реестре юридических лиц в сфере ГОЗ, которые были привлечены к административной ответственности.

Переходя к вопросу исполнения контрактов, эксперты сошлись во мнении, что выстроенные системы банковского и казначейского сопровождения при всей эффективности контроля сокращают количество организаций, которые стремятся к выполнению оборонных заказов. Многие традиционные поставщики готовы либо переключаться на гражданские рынки, либо просят компенсировать в цене дополнительные транзакционные издержки. В частности, обсуждалась возможность закрытия отдельного счета исполнителями, которые участвуют в поставках продукции ГОЗ, после исполнения контракта.

"В процессе заседания ЭС были рассмотрены и одобрены наши предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ-275 "О ГОЗ", призванные облегчить работу контрагентов по госконтрактам. То есть исполнитель ГОЗ, полностью выполнив условия контракта, должен иметь возможность списать с отдельного счёта денежные средства, не дожидаясь исполнения госконтракта со стороны головного исполнителя. Это же касается и перечисления прибыли исполнителям, которые участвуют в поставках продукции, после исполнения очередного этапа контракта", – прокомментировал генеральный директор АПЗ, член ЭС Олег Лавричев.

Все поддержанные Экспертным советом предложения по внесению изменений в ФЗ-275 будут направлены Федеральной антимонопольной службой в Правительство, Минобороны и Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Следующее выездное заседание ЭС ФАС пройдет на базе Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина в сентябре.

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