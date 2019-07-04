Российские продажи легковых автомобилей и LCV снизились на 3%, в том числе автомобилей ГАЗ — на 10% Бизнес

Российские продажи легковых автомобилей и LCV в июне снизились на 3,3% по сравнению с маем, в том числе автомобилей ГАЗ — на 10%. За I полугодие снижение рынка составило 2,4%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Мнение и прогноз эксперта

"После шести месяцев 2019 мы видим рынок, который уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019, - уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, - повторение результата продаж прошлого года", - говорит глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Таким образом, эксперт прогнозирует, что во II полугодии 2019 года ситуация на российском рынке продаж легковых автомобилей не улучшится.

Статистика

По данным АЕБ, в июне в России продано 151,2 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, а за полугодие - 828,75 тысяч штук.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по группам за полугодие 2019 года.

Аутсайдеры

Наиболее сильно за полгода упали продажи легковых автомобилей бренда SsangYong (-95%), Mercedes-Benz (-77,1%), Lifan (-63,9%), Honda (-59,9%), HTM (48,8%).

фото с официального сайта

Mercedes-Benz

С продажами LCV ГАЗ за этот период не все так плохо - они снизились на 4,2% - до 27,1 тысячу единиц.

Лидеры

В плюсе оказались GEELY (283%), GENESIS (56,5%), VOLVO (24,9%), JEEP (45,3%), DFM (28,9%).

с официального сайта

Volvo