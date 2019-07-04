За гипсом всем семейством: стая уток прошествовала на территорию Пешеланского завода в Арзамасе

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Стая уток деловито прошествовала на территорию Пешеланского гипсового завода в Арзамасе Нижегородской области. Об этом свидетельствует видео, выложенное пресс-секретарем завода Еленой Комиссаровой в социальной сети Facebook.
Она назвала видео "Уточки туточки". И действительно, на нем видно, как десять уток ровным строем пересекают КПП предприятия.
"На смену пошли", - пошутил нижегородец в комментариях под видео в социальной сети Вконтакте.
"Начальники с проверкой идут", - поддержал шутливый тон другой пользователь.
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