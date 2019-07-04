Ремонт семи дорожных проездов и четырех перекрестков завершен в Дзержинске Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Ремонт семи дорожных проездов и четырех перекрестков завершен в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера, 4 июля, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Петр Лунин оценил результаты работ по ремонту дорожных переездов и перекрестков Дзержинска.

Текущим летом по муниципальной программе "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории г.о. Дзержинск" на сумму 10 млн рублей были отремонтированы семь переездов: между улицами Петрищева и Циолковского (вдоль магазина "Три богатыря"), от проспекта Ленинского Комсомола к школе №23, на улице Бутлерова, в переулке Учебном около колледжа, в проезде "Санитарном" (от проспекта Дзержинского до ул. Маяковского), на улице Пушкинской, в переулке Госпитальном – на пути к перинатальному центру.

Кроме того были демонтированы рельсы и заасфальтированы перекрестки на пересечении проспекта Ленина с улицами Студенческой, Черняховского, Клюквина и Суворова.

"Работы завершились в начале недели. Сегодня движение транспорта на всех участках восстановлено. Отмечу, на перекрестках не просто демонтированы рельсы и выполнена асфальтировка – здесь обустроены пешеходные дорожные переходы с заниженными бордюрами для удобства маломобильных групп населения. Осталось выполнить работы по благоустройству прилегающих территорий", - сказал Петр Лунин.

Также он сообщил, что проект реконструкции улицы Красноармейской до четырех полос, включающий реконструкцию перекрестков с проспектом Ленинского Комсомола и улицей Самохвалова, прошел государственную экспертизу. Дорога находится на балансе главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, и сейчас администрация Дзержинска ведет переговоры с ГУАД по включению этой дороги в планы ремонта на 2020 года.

"Глава города Иван Носков поставил задачу – больше участвовать в областных, федеральных программах, получать софинансирование на реализацию проектов, которые только за счет городского бюджета сделать невозможно. Так, в этом году Дзержинску удалось войти в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", благодаря чему город получил 96 млн рублей на ремонт проспекта Свердлова, улиц Советской, Молодежной, Удриса и Октябрьской", - подчеркнул Петр Лунин.

Работы на проспекте Свердлова практически завершены, на улице Советской должны закончиться на этой неделе. В целом все дорожные работы в Дзержинске планируется завершить до сентября.