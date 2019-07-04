Вопросы развития промышленности двух стран обсудили за круглым столом Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Вопросы развития промышленности двух стран обсудили за круглым столом. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Круглый стол "Устойчивое развитие промышленного производства" с участием делегации из уезда Прахова (Румыния) прошел 3 июля 2019 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

Мероприятие, cоорганизатором которого выступила Компания "ЛУКОЙЛ", в частности, крупное нефеперербатывающее предприятие региона "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", состоялось в рамках делового визита делегации уезда Прахова в Нижегородскую область.

В состав делегации вошли: президент Торговой палаты уезда Прахова Аурелиан Гогулеску, депутат Парламента Румынии Лаура Моагхер, вице-мэр города Плоешти Кристиан Ганеа, проректор нефтегазового университета уезда Прахова Михаил Минеску, президент по деловому климату уезда Прахова Национального совета предпринимателей Флорин Дума и исполнительный генеральный директор S.C. "PETROTEL LUKOIL" S.A. Алексей Коваленко.

Участие в круглом столе также приняли представители министерства экологии и природных ресурсов, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов, заместитель генерального директора по связям с общественностью Антон Гребень, начальник отдела экологии Владимир Шувалов, а также представители ООО "РусВинил" и ООО "СИБУР-Кстово".

В ходе круглого стола состоялся обмен лучшими практиками по вопросам устойчивого развития промышленного производства и обсуждены вопросы экологической безопасности.

Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Торгово-промышленной палатой уезда Прахова. Соглашение подписали генеральный директор ТПП НО Иван Разуваев и президент Торговой палаты уезда Прахова Аурелиан Гогулеску.

На второй день пребывания на Нижегородской земле делегация из Румынии посетила три промышленные площадки, расположенные в промзоне города Кстово, подробно ознакомившись с работой каждой из них. А также социально значимые объекты в Кстове, которые активно участвуют в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ", - Дворец культуры нетехимиков, ФОК "Волжский берег" и Международную Олимпийскую Академию Спорта.