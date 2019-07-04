Нижегородские эксперты, посетив хранилище реставрируемого музея Горького, предложили встретиться еще раз Культура и отдых

Фото: Алексей Манянин

Эксперты проверили временное хранилище, куда перевезут экспонаты из "Дома В.М. Бурмистровой с интерьером" литературного музея Максима Горького, закрывшегося на реставрацию 17 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Помещение для хранения находится в здании по адресу: Кузнечихинская, 102.

"Этому зданию десять лет, все коммуникации в наличии, если на период реставрации технический контроль будет тщательно следить за сохранностью, то временно экспонаты можно разместить здесь", – такую оценку дала кандидат исторических наук, эксперт министерства культуры Российской Федерации Анна Давыдова.

"Во временном помещении на всех окнах установлены решетки с учетом пожарной безопасности, укреплены входные двери на входе и выходе, а также работают пожарная и охранная сигнализации", – отметила директор государственного литературного музея Максима Горького Лариса Моторина.

Заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова заявила, что главная задача – сохранить весь фонд музея в целости, чтобы экспонаты не подверглись никакому внешнему воздействию. Коллекция насчитывает 105 тысяч единиц хранения, почти половина из них – это книги и фотографии.

По словам заместителя директора литературного музея Елены Агафоновой, экспозиции уже демонтированы. Для перевозки музейных экспонатов выделена специализированная техника.

"Все объекты тщательно проверяются. После этого процесса их уже можно упаковывать, что тоже не просто, это делать нужно крайне бережно и аккуратно", - уточнила она.

Что касается реставрации музея, Любовь Сачкова пояснила экспертам, что проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение, в том числе и от управления государственной охраны культурного наследия. В ближайшее время будет подготовлена документация на проведение конкурсных процедур, и после аукциона определится подрядчик.

Анна Давыдова предложила после этого этапа организовать встречу, на которой эксперты и представители подрядной организации обсудили бы тонкости работы на этом объекте. Любовь Сачкова поддержала эту идею.