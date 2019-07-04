Глеб Андреев наградил дзержинскую самбистку Елену Бондареву, занявшую первое место во II Европейских играх в Минске Спорт

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Первый заместитель главы администрации Дзержинска Глеб Андреев наградил самбистку Елену Бондареву, занявшую первое место во II Европейских играх в Минске. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Награждение состоялось на оперативном совещании главы города.

Вторые Европейские игры - международные комплексные спортивные соревнования по мультиспорту среди спортсменов европейского континента проходили в столице Белоруссии с 21 по 30 июня.

Такие соревнования проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. В них приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Спортсмены соревновались в 15 видах спорта, восемь из которых включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

В составе национальной сборной команды России по самбо выступила спортсменка из Дзержинской спортивной школы "Город спорта" Елена Бондарева в весовой категории до 48 килограммов. Единогласным решением судейской бригады самбистка одержала победы над соперниками из Франции, Румынии и Украины. В решающем поединке турнира она победила украинку Анастасию Новикову со счетом 2:0, завоевав золотую медаль.

Вручая награды, первый заместитель подчеркнул, что только благодаря своему упорству и стремлению добиться цели возможно одержать победу.

"Достойный результат - это всегда результат колоссальной работы. Порой путь к такому пьедесталу длится много лет. Безусловно, своей самоотдачей и верностью выбранному пути, Елена заслуживает искренние поздравления с победой. Желаю крепкого здоровья и много новых рекордов. Пусть спорт дарит радость, веру в себя, и ничего не мешает двигаться вперед", - сказал Глеб Андреев.

СПРАВКА:

Елена Бондарева - заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта России по дзюдо, трехкратная чемпионка мира по самбо, трехкратная чемпионка Европы по самбо, многократная обладательница Кубка Мира, многократная чемпионка России по самбо, победитель вторых Европейских игр. Занимается в Дзержинской спортивной школе "Город спорта" под руководством тренера Сергея Береснева.