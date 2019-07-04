Число жалоб нижегородцев на вывоз мусора и содержание контейнерных площадок сократилось на 40% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число жалоб нижегородцев на вывоз мусора и содержание контейнерных площадок сократилось на 40%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

5 июля 2019 года в Богородске прошел рейд Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Нижегородской области. Специалисты ГЖИ совместно с сотрудниками регионального оператора проверили содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора. Мероприятие прошло в рамках поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое было дано на заседании правительства региона 20 июня.

В рамках рейда специалисты ГЖИ посетили три адреса: улица Котельникова д.68, улица Огарева д.6 и улица Героя Салова д.6. По данным пресс-службы, серьезных нарушений на всех трех точках выявлено не было. Единственным недочетом стало то, что на улице Котельникова дворники не успели подмести контейнерную площадку. Но это нарушение было устранено во время визита специалистов ГЖИ.

"Раньше это были проблемные контейнерные площадки. Но сейчас, после проведенной работы, мы видим, что мусор вывозится регулярно и сами площадки содержатся в надлежащем виде. Напомню, что за несвоевременный вывоз мусора для региональных операторов предусмотрен штраф – от 5 до 10 тысяч рублей. Для управляющих компаний за ненадлежащее содержание контейнерных площадок наказание предусмотрено в размере от 8 до 13 тысяч рублей",- сказал начальник Дзержинского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Алексей Заика.

Как отметили эксперты, в Богородске количество жалоб за последний месяц снизилось на 83,5%. Если в мае от жителей поступило 12 обращений на несвоевременный вывоз мусора или на плохое содержание контейнерных площадок, то за июнь - только 2.

"Мы проработали график вывоза мусора, подстроили его под пожелания жителей. Также водители мусоровозов делают фотографии контейнерных площадок до и после вывоза мусора. Это позволяет нам самим контролировать ситуацию и если необходимо корректировать свою работу. Также, если возникают нарушения, мы стараемся их устранять максимум в течение суток",- отметил начальник отдела контроля качества регионального оператора Александр Прошунин.

В целом по Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок снизилось за последний месяц на 40%. Если в мае в ГЖИ поступило 286 жалоб от жителей, то в июне их количество уменьшилось до 174. Также специалисты Госжилинспеции с начала года провели 519 подобных мероприятий.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прямой линии президента России Владимира Путина дал поручение провести дополнительные рейды по проверке соблюдения периодичности вывоза мусора.

Также Глебом Никитиным было дано поручение обеспечить в регионе эффективное обращение с отходами производства и потребления.