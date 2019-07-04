Денис Москвин выступил на политической конференции "Единой России" в Москве Политика

Денис Москвин Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России", депутат Государственной думы РФ Денис Москвин выступил на политической конференции партии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Конференция состоялась 5 июля 2019 года. Мероприятие прошло в формате совместного заседания Высшего и Генерального совета партии. Пленарное заседание провел председатель партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В конференции приняли участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных некоммерческих организаций. В центре внимания – вопросы обновления партии, повышение эффективности деятельности, кадровая работа, а также реализация национальных проектов.

Являясь заместителем руководителя группы контроля за исполнением национальных проектов президиума Генсовета партии, Денис Москвин рассказал о работе "Единой России" по контролю за реализацией нацпроектов в субъектах РФ.



"С момента начала деятельности рабочая группа посетила более чем 30 регионов, изучали лучшие практики, смотрели на проблемные места. Всё это станет основой для аналитического доклада, который будет представлен вашему вниманию", - заявил депутат Госдумы, обращаясь к Дмитрию Медведеву.

"Одновременно формируется федеральная база. Сейчас в ней уже порядка 12 тысяч объектов, около 2400 мероприятий со сроками исполнения конец 2019 года. Это тот массив информации, который постоянно дополняется и находится у нас в работе", - добавил депутат.

Денис Москвин подчеркнул огромную вовлеченность в эту деятельность депутатов фракции "Единая Россия" в регионах: "Это десятки тысяч наших коллег, которые также принимают участие в этой работе, активно подключаясь у себя в областях, городах, малых населенных пунктах".

Вместе с тем, по его мнению, главным и ежедневным вопросом является информирование граждан о реализации национальных проектов.

"Поездки по регионам свидетельствуют, что существует дефицит коммуникаций и информации, и здесь, конечно, предстоит большая работа. Необходимо задействовать абсолютно все коммуникационные резервы и возможности. Это и широчайшая уникальная сеть общественных приемных, которая есть у нашей партии, и социальные сети, и инструменты традиционных СМИ. Разумеется, это не будет эффективным без создания неких сервисов, которые позволили бы сформировать обратную связь с людьми, получить рекомендации, замечания, иногда и критику по реализации того или иного проекта. Необходимо сделать эти сервисы быстрыми, понятными и удобными. Этот вопрос мы вчера активно обсуждали на совместной сессии, которая прошла с участием представителей федеральных министерств и ведомств", - заявил Денис Москвин.

"Мы должны построить работу наших региональных и местных отделений таким образом, чтобы у каждого человека было понимание, как именно изменится его жизнь в результате реализации национальных проектов. Где появятся новые школы, где будет построен детский сад, где будет благоустроено новое общественное пространство или проложена новая дорога - все это прямым образом влияет на людей, на социальное самочувствие", - резюмировал депутат.

Накануне, 4 июля, прошла совместная стратегическая сессия партии "Единая Россия" и правительства РФ, на которой обсуждалась реализация национальных проектов.

В течение месяца президиум Генсовета должен доработать все предложения политической конференции и в виде резолюции представить их на подпись председателю партии.