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Бизнес

Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций "Балтийского лизинга" на 4 млрд рублей

05 июля 2019 18:12  [72] Бизнес

Альфа-Банк выступил организатором выпуска трехлетних облигаций "Балтийский лизинг" серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона.

В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 14 млрд рублей.

"Большой спрос со стороны розничных инвесторов, а также высокий интерес со стороны управляющих компаний к выпуску свидетельствует о должном признании успешного развития компании "Балтийский лизинг". Инвесторы несомненно высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе Группы "Открытие", — сказал директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

"Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению данного выпуска является самой успешной за всю историю "Балтийского лизинга". Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию", - отметил заместитель финансового директора ООО "Балтийский Лизинг" Дмитрий Казаковцев.

Организаторами сделки выступили АО "Альфа-Банк", BCS Global Markets, Банк "ФК Открытие". Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 8 июля 2019 года.

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