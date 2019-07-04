Нижегородская телебашня празднично засияет в честь матча ФК "Нижний Новгород" - ФК "Томь"

Нижегородская телебашня празднично засияет в честь матча ФК Нижний Новгород - ФК Томь

Нижегородская телебашня поприветствует участников и болельщиков матча ФК "Нижний Новгород" - ФК "Томь" праздничной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, иллюминация на высотной доминанте города будет работать накануне матча – 6 июля с 21:00 до 00:00 по московскому времени. В названный период на световом панно башни будет воспроизводиться тематический светодинамический сценарий.

Напомним, матч состоится 7 июля в 15:00 (МСК) на стадионе "Нижний Новгород".

Напомним, Нижегородская телебашня "следила" в режиме онлайн за счетом матча Россия-Кипр

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Нижегородская телебашня – крупнейший объект вещательной сети Нижегородского филиала РТРС. Новая система архитектурно-художественной подсветки смонтирована на ней к ЧМ-2018.