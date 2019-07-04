Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросу реализации нацпроектов в Перми Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июня принял участие в расширенном совещании по вопросу реализации нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости" , "Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", проходившем в Перми.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно информации, кроме этого участие в совещании приняли заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, а также представители федеральных министерств и главы других субъектов страны.

Помимо этого, в Перми состоялось заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы". Напомним, Глеб Никитин возглавляет подгруппу "Производительность труда" рабочей группы.

Как отметил губернатор, для того, чтобы сократить разрыв и ускорить темпы роста российской экономики, реализуется указ Президента Российской Федерации № 204, в рамках которого разработан и утвержден национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости".

"Ключевой задачей подгруппы "Производительность труда" была оценка возможности достижения целей национального проекта в результате реализации указанных в нём мероприятий. Для этого подгруппа проанализировала основные мероприятия нацпроекта и методики расчёта производительности труда, а также провела консультации с исполнительными органами власти регионов для выявления лучших практик в сфере повышения производительности труда", - рассказал Глеб Никитин.

По его словам, одной из основных проблем становится нехватка соответствующих знаний в области эффективной организации производства не только у сотрудников, но и у руководства предприятий. Для того, чтобы вовлечь в нацпроект около 10 тыс предприятий к 2024 году необходимо подготовить не менее 500 специалистов по повышению производительности труда. Для решения задач, связанных с образовательными программами, был инициирован проект по созданию Национального университета производительности, который связывает науку, образование и бизнес, при этом учитывая национальные приоритеты переобучения и переподготовки кадров. Названная инициатива была поддержана в ходе форума "Производительность 360".

Также губернатор отметил, что необходимо инициировать создание нового федпроекта по повышению производительности труда на предприятиях ОПК. Третий предлагаемый проект направлен на повышение эффективности в секторе гос управления. Он должен включать в себя задачи и механизмы их решения по оптимизации процессов внутри федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также процессы организаций, оказывающих услуги населению.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект "Национального института производительности" на Всероссийском форуме "Производительность 360".