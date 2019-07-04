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Общество

День независимости Республики Беларусь отметили в Нижнем Новгороде

07 июля 2019 10:03  [38] Общество

День независимости Республики Беларусь отметили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, в Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

День независимости Республики Беларусь приурочен к освобождению столицы Белорусской ССР от немецких войск в ходе операции "Багратион" 3 июля 1944 года.

В мероприятии приняли участие руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Нижнем Новгороде Александр Власов, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, исполняющий обязанности директора департамента внешних связей Правительства Нижегородской области
Владимир Прелов, а также представители белорусской диаспоры в Нижнем Новгороде.

Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь сердечно поздравил всех собравшихся и пожелал здоровья, добра и мирного неба над головой, а также наградил белорусских ветеранов Великой Отечественной Войны медалями в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси.

Участники церемонии возложили цветы к мемориальному комплексу "Вечный огонь" и почтили память героев.

СПРАВКА:

Республика Беларусь является основным партнером Нижегородской области. Осуществляется сотрудничество в торгово-экономической, туристической и культурно-образовательной сферах.

Взаимовыгодное двустороннее сотрудничество реализуется по линии эффективно действующего механизма – Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, работа которого ведется непрерывно.

В целях активизации связей в настоящее время реализуется Программа развития сотрудничества между Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь на 2016-2020 годы и План мероприятий по ее исполнению.

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Теги:
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