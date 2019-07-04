Лекции по медиаискусству в рамках новой образовательной программы INTERVALS TALK пройдут в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Лекции по медиаискусству в рамках новой образовательной программы INTERVALS TALK пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, организаторы фестиваля INTERVALS начинают новый этап знакомства аудитории с медиаискусством, его историей и экспертами.

18 июля в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в здании бывшей швейной фабрики "Маяк" состоится первая лекция из серии INTERVALS TALK – "Новая реальность искусства: между машиной и человеком" от культуролога и медиахудожника Анны Титовец.

Проект INTERVALS TALK привлекает в качестве спикеров известных деятелей из сферы новых медиа – кураторов, художников, руководителей студий, чтобы доступным языком рассказать об истории, жанрах и практиках медиаскусства. Образовательная программа рассчитана на всех заинтересованных в теме и не требует специальных профессиональных знаний.

Площадкой выбрана фабрика "Маяк", которая также принимала участие в фестивале INTERVALS в апреле 2019 года, и становится новым культурным центром в городе.

Авторская лекция "Новая реальность искусства: между машиной и человеком" от Анны Титовец будет включать в себя краткую историю развития взаимоотношений искусства, художников и машин (компьютеров), от первых алгоритмических экспериментов до современных проектов художников с искусственным интеллектом. Какие бывают направления медиаискусства, как изменялся инструментарий художников и их взаимоотношения с компьютерами в новой информационной эпохе, что такое цифровая эстетика, что о технологическом искусстве говорили большие институции, и как вообще такое искусство понимать – спикер ответит на все эти вопросы.

СПРАВКА:

Анна Титовец (Москва) – культуролог, куратор и сооснователь аудиовизуального фестехнологий "Политех", медиа/видеохудожник, исследователь цифровой культуры и технологического тиваля Plums Fest (https://plumsfest.ru), сокуратор фестиваля науки, искусства и искусства. Анна регулярно читает лекции и принимает участие в дискуссиях по вопросам искусства новых медиа и связанных дисциплин, как в России, так и за рубежом.

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