МЧС предупредило о возможности возникновения ЧС в Нижегородской области в связи с грозами 7 июля Общество

МЧС предупредило о возможности возникновения ЧС в Нижегородской области в связи с грозами 7 июля.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на ряде территорий региона, в том числе и в Нижнем Новгороде, днем 7 июля прогнозируются грозы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в том числе не оборудованных громоотводами.

Не исключены нарушения в работе объектов ЖКХ. Повышается вероятность происшествий с участием маломерных судов.