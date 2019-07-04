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Общество

МЧС предупредило о возможности возникновения ЧС в Нижегородской области в связи с грозами 7 июля

07 июля 2019 12:58  [76] Общество

МЧС предупредило о возможности возникновения ЧС в Нижегородской области в связи с грозами 7 июля.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на ряде территорий региона, в том числе и в Нижнем Новгороде, днем 7 июля прогнозируются грозы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в том числе не оборудованных громоотводами.

Не исключены нарушения в работе объектов ЖКХ. Повышается вероятность происшествий с участием маломерных судов.

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