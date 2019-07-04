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Экономика

Почти на 11% выросла за I полугодие 2019 года собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области

07 июля 2019 13:14  [50] Экономика

Почти на 11% выросла за I полугодие 2019 года собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Согласно информации, по состоянию на 1 июля 2019 года в консолидированный бюджет области поступило 93,5 млрд рублей доходов, что превышает уровень 2018 года на 7,7% или на 6,7 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 88,9 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 79,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые — в сумме 68,8 млрд рублей, что на 10,8% или 6,7 млрд рублей выше показателей аналогичного периода прошлого года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 73,6 млрд рублей.

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