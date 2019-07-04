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Общество

Почти 90 нижегородских семей приняли участие в социально-реабилитационной смене

07 июля 2019 13:46  [96] Общество

Почти 90 нижегородских семей приняли участие в социально-реабилитационной смене.

Как сообщает пресс-служба главы региона, участниками смены, организованной на базе ГБУ "Областной центр социальной помощи семье и детям", стали 89 семей из 30 муниципальных образований Нижегородской области, воспитывающие 150 детей, из которых 26 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дети с расстройством аутистического спектра в ходе смены были включены в индивидуальные и групповые занятия, в предметно-практическую деятельность.

Смена была организована при социальном партнерстве с Нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодёжи "Верас", специалисты которой обучали родителей навыкам общения со своим ребенком с учетом степени заболевания на просветительских семинарах, группах взаимной поддержки, консультациях с элементами тренинга. Каждый родитель получил необходимую юридическую консультацию.

В рамках смены проходили занятия в творческих мастерских "Стеклография", "Тестопластика", "Выжигание по дереву", "Сувениры из гипса", "Волшебная крупа", "Художественная роспись камня", "Нетрадиционные техники рисования". Результаты своего творчества дети и взрослые разместили на творческой выставке "Мы можем все!".

Яркие красочные досуговые мероприятия способствовали эффективной интеграции и социализации детей с ментальными нарушениями развития в среду здоровых сверстников. Конкурсные и развлекательные программы "Танцы на парке", "Дом друзей", "Стань звездой", "Робинзон", "Веселый зоопарк", "Морское путешествие", викторина "Умники и умницы" позволили каждому ребенку испытать ситуацию успеха и почуствовать себя частью большого коллектива.

В течение смены дети и родители посещали занятия танцами и вокалом, результатом которых стало их участие в заключительном концерте смены "Наши таланты".

Напомним, социализация детей с особенными возможностями здоровья и поддержка семей, воспитывающих таких детей входит в задачи сразу нескольких национальных проектов, в том числе нацпроектов "Образование" и "Демография", реализуемых в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
Дети Семья
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