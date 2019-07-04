ФК "Нижний Новгород" в домашнем матче уступил команде "Томь".
По сведениям нижегородского клуба, матч первого тура ОЛИМП-ФНЛ проходил на стадионе "Нижний Новгород" 7 июля.
В первый тайм никому из футболистов не удалось поразить ворота. Второй тайм все изменил - на 46-минуте отличился Житнев, успешно сыгравший на добивании, а затем на 54-минуте Шумских головой забил гол, отправив прилетевший со штрафного мяч в сетку нижегородцев.
Итог матча - 2:0 в пользу ФК "Томь".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+