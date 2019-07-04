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Спорт

ФК "Нижний Новгород" в домашнем матче уступил команде "Томь"

07 июля 2019 18:03  [17] Спорт

ФК "Нижний Новгород" в домашнем матче уступил команде "Томь".

По сведениям нижегородского клуба, матч первого тура ОЛИМП-ФНЛ проходил на стадионе "Нижний Новгород" 7 июля.

В первый тайм никому из футболистов не удалось поразить ворота. Второй тайм все изменил - на 46-минуте отличился Житнев, успешно сыгравший на добивании, а затем на 54-минуте Шумских головой забил гол, отправив прилетевший со штрафного мяч в сетку нижегородцев.

Итог матча - 2:0 в пользу ФК "Томь".

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