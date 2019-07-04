"Семья, в которой царят любовь, забота и взаимопонимание, помогает каждому из нас преодолевать любые невзгоды", - Денис Москвин Общество

Депутат государственной Думы, секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" направил поздравление с Днем семьи, любви и верности. Российский праздник отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

"Семья учит нас любить и уважать друг друга, заботиться о близких. Именно в семье мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание.

Семья, в которой царят любовь, забота и взаимопонимание, помогает каждому из нас преодолевать любые невзгоды и добиваться успеха. В крепких семьях растут счастливые дети, сохраняются нравственные ценности. Благодаря этому закладывается основа благополучия региона и всей нашей страны.

С начала этого года в нашей области вступили в брак почти 7,5 тысяч пар, а на свет в нижегородских семьях появилось больше 14 тысяч детей. Молодым семьям желаю мудрости, наполняйте радостью совместно прожитые дни.

Отрадно, что с каждым годом увеличивается количество многодетных семей. Выражаю искреннюю признательность всем родителям, которые воспитывают своих и приемных детей. Желаю вам здоровья, добра, взаимопонимания, любви и гармонии!" - отмечается в поздравлении.