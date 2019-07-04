"Семья, любовь и верность – три главных слова, на которых держится весь мир", - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем семьи, любви и верности. Праздник отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Установлен в 2008 году.



"Семья и любовь, согласие и взаимное уважение, забота о родных и близких — вот главные ценности в жизни каждого человека, наше самое дорогое и важное. Эти простые вещи наполняют жизнь огромным смыслом, помогают познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.

У нас многое делается для сохранения и укрепления института семьи, поддержки материнства и детства. Из года в год растет число браков, увеличивается рождаемость.

Семья, любовь и верность – три главных слова, на которых держится весь мир. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и взаимное согласие, звучат детские голоса и смех! Счастья, процветания, тепла домашнего очага и крепкого здоровья!" - говорится в поздравлении.