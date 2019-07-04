Услуги Херсонского судостроительного предприятия

Предприятие "ХСП" предлагает полный комплекс услуг в сфере судостроения и судоремонта.

Высокотехнологичное херсонское судостроительное предприятие начало работать в 2007 г. С тех пор оно динамично развивается. Основная деятельность – это строительство и ремонт маломерных судов. Заказчики из разных стран заказывают на предприятии прогулочные яхты и катера.

Сегодня востребованными на рынке являются катамараны из алюминия. Они отличаются комфортностью и безопасностью при эксплуатации. Привлекательностью катамаранов, которые изготавливаются на судостроительном предприятии, является продуманный дизайн, высокие показатели прочности и надежности. Сегодня их используют во многих городах, расположенных на берегах Днепра.

Практичными и комфортабельными также являются алюминиевые яхты. Они уже стали символом респектабельности и благополучия. Очень часто яхты из алюминия используют для морских прогулок, рыбалки на открытой водной глади или подводной охоты.

Специалисты компании предлагают услуги по ремонту и переоборудовании различных видов судов. Также выполняются восстановление барж после неудачных маневров, которые привели к повреждению бортов или днища.

Услуга переоборудования судов сегодня востребована на речном и морском флоте. Это связано с тем, что многие плавсредства не соответствуют современным требованиям техники безопасности. Переоборудование позволяет обновить судно и продлить срок его службы. После проведения всех необходимых мероприятий обязательно проводятся испытания. Также востребованной является услуга переоборудования буксиров, так как данный вид судов эксплуатируется с советских времен, а значит устарел. Модернизация пассажирских судов позволяет повысить их комфортабельность и надежность. Это значит, что при их эксплуатации можно будет получать большую прибыль.

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