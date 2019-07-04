Перевозки Днепр-Севастополь от компании ДнепроBUS

Поездка, организованная компанией ДнепроBUS, – максимум положительных эмоций и залог комфорта.

В любое время года компания ДнепроBUS организовывает поездки на микроавтобусах по маршруту Днепр Севастополь. Расстояние между городами составляет 460 км. Желающие быстро и безопасно будут доставлены на отдых или к родным. Подробную информацию о поездке можно получить тут.

Компания ДнепроBUS осуществляет перевозки по указанному маршруту уже в течение 10 лет. С каждым годом пассажиропоток постоянно увеличивается. Услугами компании пользуются люди, которые направляются на отдых или к родным.

Для поездок используются микроавтобусы Mercedes. Эти транспортные средства отличаются повышенной комфортностью и оснащены всеми необходимыми современными системами безопасности. В автомобилях установлена система вентиляции и кондиционирования. Поэтому поездка всегда комфортная. Кроме того, в микроавтобусах установлены удобные кресла, что гарантирует приятное и комфортное путешествие.

Безопасность поездки гарантируется тем, что весь транспорт проходит своевременное обслуживание и никогда не эксплуатируется в беспрерывном режиме. В течение всего десятилетнего опыта работы компании ни один микроавтобус не попал в ДТП.

Цены на поездку разумные, они полностью соответствуют высокому качеству сервиса. Значительную экономию можно получить при приобретении билетов в обе стороны. В компании работает система бронирования, поэтому можно запланировать поездку на требуемые сроки. Главный принцип работы сотрудников компании – внимательность к пассажирам.

Микроавтобусы отправляются три раза в день. Первоначальная посадка осуществляется на железнодорожном вокзале, но при договоренности пассажиры подбираются в различных местах города. Аналогично отправление из Севастополя также осуществляется три раза в день.

Во время поездки предусмотрены технические остановки. Это позволяет пассажирам немного отдохнуть, размять ноги, выпить чай или кофе. Посадка пассажиров осуществляется по всему пути следования. Водители помогают пассажирам загрузить и выгрузить багаж без дополнительной оплаты.

ДнепроБАС

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