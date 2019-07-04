Как избавиться от постельных клопов?

Постельные клопы могут появиться даже при соблюдении всех санитарно-гигиенических норм.

Безусловно, говорить о том, что постельные клопы – это распространенные насекомые в современных жилищах, не стоит. Но от рисков их случайного появления никто не застрахован. Поэтому следует знать, что при необходимости услуги по избавлению от вредоносных насекомых можно заказать здесь https://dezoff.ru/klopy/klopy-postelnye-foto/.

Следует понимать, что клопы – это насекомые, которые могут обитать как в неухоженных жилых помещениях, так и в квартирах, где домочадцы следят за чистотой и соблюдают все санитарно-гигиенические нормы. То, что клопов можно чаще встретить в обшарпанных помещениях, объясняется тем, что в этом случае существует больше мест, где они могут спрятаться.

Как правило, первые подозрения о том, что клопы завелись, возникает после из-за укусов. У большинства людей на них возникает заметная реакция. Место укуса краснеет и опухает, кроме того возникает вначале сильный зуд, а затем боль. При этом укусы располагаются дорожкой, так как насекомое для того, чтобы насытиться делает несколько проколов кожи.

Самостоятельно избавиться от постельных клопов очень сложно. Именно поэтому рекомендуется обращаться в дезинфекционные службы. Но уменьшить количество насекомых можно, если внимательно осмотреть матрас. На него рекомендуется надеть герметичный чехол, чтобы насекомые не смогли выбраться в поисках пищи. Но при этом следует помнить, что клопы живут без пищи до полутора лет.

Также, чтобы уменьшить популяцию следует проверить стыки все деревянной мебели. Клопы часто прячутся в щелях на стеновых поверхностях, а также в складках тканевой и кожаной обивки на мягкой мебели. Постельные принадлежности, в складках которых могут находиться личинки насекомых следует постирать в горячей воде. После сушки изделия следует прогладить утюгом. Вещи, которые нельзя стирать следует обработать спреем от клопов, но при этом следует соблюдать инструкцию производителя. При обнаружении следов клопов, все помещение следует часто убирать пылесосом, это позволит избавиться от насекомых, которые остались незамеченными. Кроме того следует обработать паром все настенные ковры и напольные паласы.

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