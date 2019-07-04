Биография Вячеслава Кантора

Вячеслав Кантор – международный общественный деятель, который является филантропом. Он принимает участие в продвижении идей толерантного отношения и взаимоуважения, благодаря чему неонацизм, расизм и ксенофобия должны быть со временем исключены. Также Вячеслав Кантор проявляет негативное отношение к потенциальному использованию ядерного оружия, которое может привести к масштабной войне. Именно по этой причине Вячеслав Моше Кантор связан с Европейским еврейским конгрессом, Международным Люксембургским форумом по предотвращению ядерной катастрофы, Европейском совете по толерантности и примирению, где он занимает почетные должности. При этом по состоянию на 2018 год, состояние Кантора достигает 3,7 миллиардов долларов. В результате Кантор является одним из самых богатых людей в России и во всем мире.

Нужно отметить, что Вячеслав Кантор пробовал себя даже в науке. Он окончил авиационный институт с дипломом инженера-системотехника. К тому же он защитил диссертацию на тему космических аппаратов. В дальнейшем Кантор несколько лет занимался научными исследованиями.

Предпринимательская деятельность была начата во время перестройки и активного развития рыночной экономики в России, а точнее – в конце 1980-х годов. В 1993 году Кантор купил 31.36% акций завода, занимающегося выпуском минеральных удобрений «Азот». Кантор понимал, что государственное предприятие является перспективным, но находится в запущенном состоянии. Именно завод «Азот» стал основой агрохимического холдинга «Акрон». В 2005 году холдинг стал международным, так как к активам удалось присоединить китайскую организацию «Хунжи-Акрон». Кантор на постоянной основе делает ставку на то, что холдинг должен быть самостоятельным и независимым, благодаря чему организация успешно развивается и достигает оптимальных позиций во многих странах мира.

Нужно отметить, что Кантор перестал непосредственно управлять холдингом. Теперь он является председателем координационного совета «Акрона» и обладает большей частью акций. Кантор посвящает себя миротворческой деятельности, в которой также достигает желаемого успеха.

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