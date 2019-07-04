Цифровизация в российских школах

Цифровые технологии успешно используются в многочисленных сферах современного общества и даже в образовательном направлении. Предполагается учет следующих аспектов:

• применение электронных обучающих материалов;

• повышение профессионализма педагогов;

• корректировка образовательных процессов;

• планирование обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика и его имеющегося потенциала.

В результате образовательный процесс становится все более эффективным. Цифровые технологии также затронут административные процессы в школах. Только эксперты могут подробнее рассказать о том, что будет предполагаться в образовательном процессе, вследствие чего можно лучше понять специфику предстоящих изменений.

Для успешного использования цифровых технологий требуется накапливать большие данные и проводить их последующий анализ, привлекать государственные органы и других заинтересованных лиц. Только в этом случае школа будет обладать хорошими возможностями для своего активного развития.

Сбор и дальнейший анализ данных позволяют проводить независимые исследования для того, чтобы правильно оценивать качество образовательных услуг. В дальнейшем можно устранять имеющиеся проблемы, связанные с образовательным процессом. Такая схема развития образовательной системы очень важна для школьников различных классов, ведь они могут получать знания и навыки для того, чтобы в дальнейшем поступать в университеты по близким для себя специальностям и успешно начинать карьерный рост.

Цифровая школа 21-го века позволит ориентироваться на индивидуальные особенности учеников, так как в доступе будут следующие сведения:

• успеваемость по всем предметам;

• предпочтения и интересы;

• участие в олимпиадах и достигнутые результаты.

На основе такой информации преподаватели смогут искать индивидуальный подход к ученикам, который обещает быть эффективным. В дальнейшем у учеников будут появляться дополнительные возможности для своего развития и проявления имеющихся навыков, потенциала, благодаря чему шансы на достижение успеха и поставленных целей будут довольно высокими.

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