Электропривод для воздушной заслонки

Электроприводы воздушных заслонок применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления.

Воздушный вентиляционный клапан – компонент любой системы вентиляции и кондиционирования. Благодаря ему обеспечивается регулировка и контроль воздушных потоков. Регулировка скорости воздушных потоков, зачастую, выполняется с помощью автоматического электропривода. Это позволяет автоматизировать процесс вентиляции и кондиционирования. Правильный выбор электропривода гарантирует качественную и безопасную работу системы в целом. В большом разнообразии устройства представлены здесь https://profimann.com.ua/zaporno-reguliruyuschaya.

Электроприводы классифицируют по виду пружинного возврата. Устройства бывают:

• С возвратной пружиной. В этом случае при прекращении подачи тока, заслонка возвращается в начальное положение.

• С безвозвратной пружиной. В этом случае при прекращении подачи тока, заслонка остается в исходном положении.

Различаются электроприводы и по типу управления:

• Двухпозиционное. В этом случае привод при включении питания заслонка устанавливается в рабочее положение, а при отключении - возвращается в начальное.

• Трехпозиционное. В этом случае шток перемещается в соответствии со значением питающего электрического сигнала.

• Аналоговое. В этом случае шток перемещается в соответствии со значениями управляющих сигналов: напряжения или силе тока.

Также при выборе электропривода значимой характеристикой является крутящий момент. Он характеризуется как усилие, которое прикладывается для точной установки заслонки в требуемое положение. Другими словами, чем массивнее заслонка, тем большим должен быть крутящий момент. Также следует помнить о том, что большое усилие требуется для открытия герметичных заслонок.

Кроме того при выборе электропривода следует обращать внимание на тип створок в воздушной заслонке. Если они разворачиваются в противоположные стороны, то для их открытия понадобиться меньшее усилие. Электропривод с более высоким крутящим моментом понадобится для параллельно-створчатого механизма, а также при высоком давлении и скорости движения воздушных масс в системе.

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