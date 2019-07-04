Виды вешалок для одежды

Вешалки для одежды - это традиционный аксессуар в прихожих.

Устанавливая вешалку в прихожей можно в значительной степени повысить удобство помещения. Главное подобрать модель, которая хорошо сочетается с интерьером.

В небольших помещениях великолепно смотрятся напольные вешалки для одежды. Они обычно изготавливаются в виде стойки, поэтому не занимают много места. Некоторые неудобства в этом случае возникают из-за неустойчивости конструкции. Именно поэтому одежду необходимо размещать равномерно. Часто такие модели оснащаются колесиками, поэтому их можно легко перемещать при необходимости.

Также часто в прихожих используются настенные вешалки. Такие конструкции представляют собой панель крючками. Часто такие вешалки оснащаются сверху дополнительной полкой для головных уборов, а иногда и обувной тумбой.

Вешалки могут изготавливаться из различных материалов. Но считается, что оптимальным вариантом является дерево, так как в этом случае изделие может гармонично сочетаться с любым стилем интерьера. Но сегодня производители предлагают также интересные металлические изделия, которые отличаются повышенной устойчивостью и прочностью. Они с легкостью выдерживают даже зимнюю тяжелую верхнюю одежду.

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